شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يقترب من تدعيم الأهلى أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من تدعيم فريقه في مباراته أمام شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرّض ياسر إبراهيم للإصابة بكدمة أعلى الركبة في نهاية مباراة فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني، وتم استبداله قبل انتهاء المباراة ونزول خالد عبد الفتاح بدلا منه.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي جديد خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه النهائي من مباراة شباب بلوزداد، بينما أظهرت الفحوصات الأولية التي خضع لها ياسر إبراهيم من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر أن الإصابة بسيطة وتم استبداله للحفاظ عليه.

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية لمدة 48 ساعة اليوم الأحد وغدا الإثنين، على أن يستأنف تدريبات الثلاثاء المقبل استعدادا لمباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري.