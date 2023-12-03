شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتقدم بالهدف الأول للزمالك على سوار الغينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك في التقدم لفريقه بالهدف الأول على حساب سوار الغينى في الدقيقة التاسعة من وقت المباراة المقامة بينهما باستاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سوار الغيني في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.