شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يهزم الهلال الليبى 2 /1 ويعود من بنغازى بفوز ثمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق مودرن فيوتشر على نظيره الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد ملعب الشهداء بنينا في مدينة بنغازي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

بهذا الفوز وصل فيوتشر إلى النقطة السادسة في المركز الثاني بمجموعته بعد التساوي مع اتحاد العاصمة الجزائري الذي حقق انتصارين في المجموعة الأولى بالكونفدرالية، ولكن يتفوق الفريق الجزائري بفارق الأهداف.

سجل الهلال الليبي هدفا مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق جعفر إدريس ، من هجمة منظمة للفريق الليبي، واستمرت النتيجة بتقدم صاحب الأرض حتى نهاية الشوط الأول.

ونجح فيوتشر في تحويل سيطرته على مجريات اللقاء إلى تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65 عن طريق مروان محسن من هجمة منظمة للفريق المصري.

وسجل كاجالي دراميه هدف الفوز القاتل لصالح فيوتشر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة رائعة من قبل غنالم محمد وسددها بيسراه على يمين حارس مرمى الهلال الليبي، وتنتهي المباراة بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال ، محمد صادق

هجوم: أحمد عاطف ، مروان محسن

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد يحيى، عبد الكبير الوادي ، بيلو ، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، أيمن الصفاقسي ، محمد فاروق ، عمر السعيد.