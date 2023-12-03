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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 / 12 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل نهائى استضافة ملعب برج العرب بالإسكندرية لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، التى تقام الجمعة المقبل، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ورغم أن الأهلي كان قد حصل على موافقة مبدئية من مسئولى استاد القاهرة باستضافة المباراة، إلا أن مسئولى الاستاد، وكذلك وزير الشباب والرياضة، أبلغوا إدارة الأهلي خلال الساعات الماضية بصعوبة إقامة اللقاء باستاد القاهرة بسبب عدم الانتهاء من عملية زرع البذرة الشتوية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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