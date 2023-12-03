شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد اللطيف يقترب من تدريب منتخب مصر مواليد 2007 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اقترب حسين عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق من قيادة منتخب الشباب مواليد 2007 المقرر تشكيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتم ترشيح أكثر من اسم لاتحاد الكرة لشغل منصب المدير الفني لمنتخب 2007، لكن الأغلبية اختارت حسين عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، ليكون اقرب المرشحين لتولي المهمة.

ومن المقرر أن يختار مجلس إدارة اتحاد الكرة، في الأيام القليلة المقبلة، أجهزة منتخبات مواليد 2007 و2009، وذلك من بين قائمة المدربين المرشحين للعمل في أجهزة تلك المنتخبات.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر مواليد 2005 و2008، وقرر اتحاد الكرة تعيين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 وعلاء عبده مدربا مساعدا وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمي.

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيين أحمد الكاس مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 وعادل مصطفى مدربا عاما، علمًا بأن الأخير انتقل في آخر معسكر للعمل مع ميكالي في المنتخب الأولمبي.