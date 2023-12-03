شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ناشئات الطائرة تدلى بأصواتها فى الانتخابات الرئاسية بنيجيريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت بعثة منتخب مصر تحت 17 سنة لناشئات الكرة الطائرة على الإدلاء بأصواتها فى الانتخابات الرئاسية بالخارج بمقر سفارة مصر فى نيجيريا، نظرا لتواجدهم هناك لخوض بطولة أفريقيا، وسط الإعلان عن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى .

فاز منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عاما على نظيره الكاميرونى، بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا فى نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم.

ونجح منتخب ناشئات الطائرة فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمس السبت على نظيره النيجيرى صاحب الأرض بنتيجة 3 /0.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.