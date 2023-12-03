اخبار الرياضه

بعثة ناشئات الطائرة تدلى بأصواتها فى الانتخابات الرئاسية بنيجيريا.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ناشئات الطائرة تدلى بأصواتها فى الانتخابات الرئاسية بنيجيريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت بعثة منتخب مصر تحت 17 سنة لناشئات الكرة الطائرة على الإدلاء بأصواتها فى الانتخابات الرئاسية بالخارج بمقر سفارة مصر فى نيجيريا، نظرا لتواجدهم هناك لخوض بطولة أفريقيا، وسط الإعلان عن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

فاز منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عاما على نظيره الكاميرونى، بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا فى نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم.

 

ونجح منتخب ناشئات الطائرة فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمس السبت على نظيره النيجيرى صاحب الأرض بنتيجة 3 /0.

 

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح  وجنا مبروك  ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد. 

 

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

 

1571aa12-4c7a-47da-8cf8-485c625fa79a

بعثة منتخب الطائرة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية في سفارة نيجيريا

 

069185c0-115a-4f4f-aef9-03c31361f0e5

بعثة ناشئات الطائرة تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بنيجيريا 

 

90802839-b1eb-41b4-aeb5-176ef9d78606

منتخب الطائرة يشارك في الانتخابات الرئاسية

 

bdcc953c-5e20-45ab-b8f4-e2aeb925e35a

عمرو مخلوف عضو اتحاد الطائرة 

 

e16f6708-2079-4bb9-a20e-d9ce925a0720

بعثة ناشئات الطائرة تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بنيجيريا 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements