شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر منتخب الشاطئية بالموعد النهائى لإرسال قائمة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 5 فبراير المقبل موعدا لإرسال قائمة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية النهائية لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام في الإمارات في شهر فبراير المقبل.

واختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، قائمة أولية تضم 20 لاعبا للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل.

وتضم القائمة الأولى لكاس العالم كلا من: "زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى عبده، أحمد حمدى، مصطفى سمير، إسلام أحمد، مصطفى أحمد، مصطفى على صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، حسام باولو، الحسينى طه، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعى، محمد عبد النبى، إسماعيل بهجت، أحمد سليمان إيشا، محمد السيد أبو المعاطى ومحمود عماد".

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة، وسيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا، الإمارات وأمريكا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024، والتى يشارك فيها منتخب مصر للمرة الأولى فى تاريخه برفقة 15 منتخبا آخر يمثلون مختلف قارات العالم.

وتحمل الكرة اسم "CNXT24 PRO BCH"، وتم تصميمها بدقة وابتكار، وتتميز بتصميم ديناميكي يعزز من التراث الغني للكرة الشاطئية الممتزجة بالتكنولوجيا المتطورة.

وتتميز الكرة بوجود كلمة «دبي» بالخط العربي، احتفالًا بالأفق الأيقوني والشواطئ التي تستضيف منافسات المونديال في دبي، وستكون بمثابة الخلفية المثالية للبطولة، كما يضمن توزيع الوزن في الكرة تسجيل أهداف وفيرة في كل مباراة.

وتستضيف الإمارات، للمرة الثانية فى تاريخها، بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، من 15 إلى 25 فبراير 2024 بدبى بمشاركة 16 منتخباً، ويتنافس منتخب الإمارات فى المجموعة الأولى مع منتخبات مصر والولايات المتحدة وإيطاليا.