شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ناشئات الطائرة على الكاميرون فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عاما على نظيره الكاميرونى، بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا فى نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم، ليتأهل إلى نهائى المنافسة.

ونجح منتخب ناشئات الطائرة فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمس السبت على نظيره النيجيرى صاحب الأرض بنتيجة 3 /0 .

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من، نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من، إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.