شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الشوط الأول متقدما على سوار الغينى بثنائية زيزو وشيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وسوار الغينى التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بتقدم الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

فى الدقيقة 8 نجح أحمد زيزو فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى شباك سوار الغينى من ضربة رأس بعد أسيست من شيكابالا، واستمرت سيطرة واستحواذ فريق الزمالك على مجريات المباراة حتى الدقيقة 15.

وفى الدقيقة 24 سقط محمود علاء مصابًا بسبب تدخل عنيف من محمد كمارا لاعب سوار الغينى، الذى تلقى البطاقة الصفراء، قبل أن يتلقى محمود علاء العلاج ويستكمل المباراة.

وشهدت الدقيقة 30 تسجيل محمود شيكابالا الهدف الثانى للزمالك بعد مراوغة لدفاع الفريق الغينى، وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل فريق سوار الغينى هدف عن طريق عبد الله كمارا قبل أن يتم إلغاءه بداعى التسلسل.

ويضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما، خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

ويضم تشكيل سوار الغينى كلاً من: حراسة المرمى: شيخو ديانج، خط الدفاع: عثمان كونتي – عبد الرحمن كمارا – محمد توري – موسى كمارا أودي، خط الوسط: أبو بكر كونتي – عبد الله كمارا – كيمو كوندي – أبو بكر ياتارا، خط الهجوم: محمد كمارا – نابي بانجورا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مومو كومباسا "حارس مرمى" وأبو دومبويا "حارس مرمى" ومحمد بانجورا وأوستي بانجورا ونابي سيلا وجابريل سيلا وإبراهيما سيلا والسيني كونتي.