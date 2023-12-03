شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للهوكى يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية فى ماليزيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرصت بعثة منتخب الهوكي للشباب المتواجدة في ماليزيا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم، التوافد على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لليوم الثالث، بعد فتح باب التصويت في التاسعة صباحاً بتوقيت ماليزيا.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

احد لاعبي الهوكي يدلون بصوتهم وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

منتخب الهوكي

ويترأس بعثة المنتخب المصري للهوكي في ماليزيا، تامر محمد حسني عضو مجلس إدارة الاتحاد، بينما يقوم المنتخب فنيًا أنيس محمد، ومحمد خليل محللًا للأداء، ومصطفى خليل مدربًا، وخالد زكي مدربًا لحراس المرمى، وأحمد محمد طبيبًا.

بينما تضم قائمة لاعبي المنتخب المصري كلًا من: "حسام الدين رجب، صابر أشرف، عبد الله أحمد، عمر هشام، عمرو وليد، يوسف محمد، سعيد أحمد، حسين عوض، زياد ياسر، باسل محمد، أحمد أسامة، أحمد جمال، باسم أحمد، محمد حسني، أحمد حسين، محمد مصطفى، محمود حسين، ومحمد أسامة".



لاعب الهوكي في السفارة



لاعب الهوكي يدلي بصوته

وكانت قد أجريت مراسم القرعة الخاصة بالتصفيات الدولية للهوكي الأرضي والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي ستقام في إسبانيا خلال الفترة من 13 وحتى 21 يناير المقبل، بمشاركة المنتخب المصري.

وقد أسفرت القرعة عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجوار كل من: "بلجيكا، إسبانيا، جمهورية آيرلندا، اليابان، النمسا، وأوكرانيا".

ومن المقرر أن يتأهل المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

جدير بالذكر أن قد خسر المنتخب المصري للهوكي أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1 في الدور النهائي من البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ليتأهل منتخب جنوب إفريقيا مباشرة إلى الأولمبياد.