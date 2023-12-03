شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية فى اليوم الأول لبطولة أفريقيا للشراع بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم اليوم الأحد منافسات اليوم الأول لبطولة أفريقيا للشراع المقامة في الغردقة والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث أقيم اليوم منافسات في السباقات الأربعة المدرجة في البطولة والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للشراع وتنظيم الاتحاد المصري للشراع برئاسة مهندس دكتور الباسل عبد الله تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتنص لوائح البطولة على إقامة السابقات من عدة جولات في كل مسابقة حيث يتم تحديد المتصدر بنهاية الجولة الأخيرة من المنافسات الأربع المدرجة في البطولة، وذلك وفقا للظروف الجوية ليوم المنافسات على أن تستكمل المنافسات غدا الإثنين.

وشهدت منافسات ILCA رجال وسيدات إقامة جولتين اليوم حيث أقيمت الجولتين الأول والثانية وفي سباق iLCA6 سيدات شهدت منافسة قوية بين مصر وموزمبيق والجزائر وتونس، وفي سباق وiLCA7 رجال جاءت المنافسة بين مصر والجزائر وأنجولا وسيشل.

وفي سباق فورملا كايت أقيمت أربع جولات رجال وسيدات واشتعلت المنافسة بين الدول المشاركة في السباق الجزائر وتونس وموريشيوس، وفي سباق iQFOiL أقيم ثلاث جولات اليوم على مستوى الرجال والسيدات وشهدت منافسة بين الجزائر وتونس وسيشل ومصر.

ويتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس أصحاب المركزين الأول والثاني في منافسات iLCA6 سيدات وiLCA7 رجال بحد أقصى ممثل لكل دولة في كل سباق، بينما يتأهل صاحب المركز الأول فقط في منافسات فورملا كايت رجال وسيدات وiQFOiL رجال وسيدات.

ويشارك في منافسات البطولة 45 لاعب ولاعبة من 9 دول، هى: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، وتونس“.