شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يضيف الهدف الثالث للزمالك فى مرمى سوار الغينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البديل التونسى سيف الجزيرى من إحراز الهدف الثالث للزمالك في مرمى سوار الغينى لتصبح النتيجة تقدم الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة في المباراة المقامة بينهما باستاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

جاء الهدف في الدقيقة 51 من ضربة ركنية لعبها أحمد سيد زيزو من الناحية اليسرى وصلت لسيف الجزيرى الذى لم يجد أي صعوبة في إيداعها المرمى برأسه.

كان الشوط الأول بين الفريقين قد انتهى بتفوق الزمالك بهدفين نظيفين، أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8، وأضاف محمود عبد الرازق شيكابالا الهدف الثانى في الدقيقة 30.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".