شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد الرازق حكما لمباراة سموحة وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة سموحة وفاركو إلى الحكم وليد عبد الرازق، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري نايل للموسم الجاري 2023 – 2024.

يعاون عبد الرازق في إدارة مباراة سموحة وفاركو كل من: مصطفى حسن وأحمد مجدي سليمان وأحمد ناصر ومصطفى عثمان حكم فيديو، وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.

ويحتل فاركو المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من 7 مباريات، حيث فاز فى مباراة وتعادل فى لقاءين وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه ستة أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

وتعادل فاركو مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى المصرى ( دورى nile)، حيث افتتح التسجيل لفاركو أحمد شريف في الدقيقة 33 قبل أن يتعادل عماد ميهوب للمقاولون في الدقيقة 65.