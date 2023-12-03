شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الأحد 3 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 3 / 12 / 2023، العديد من الأخبار، منها آخر تطورات إصابة محمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم يقترب من تدعيم الفريق إمام شباب بلوزداد.

ياسر إبراهيم يقترب من تدعيم الأهلى أمام شباب بلوزداد

اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من تدعيم فريقه في مباراته أمام شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يواجه شباب بلوزداد فى برج العرب بعد اعتذار استاد القاهرة

تأكد بشكل نهائى استضافة ملعب برج العرب بالإسكندرية لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، التى تقام الجمعة المقبل، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يبحث مع كولر اقتراحاً بتقديم موعد السفر للسعودية 24 ساعة

يناقش مسئولو النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، خلال الساعات الحالية، فكرة تقديم موعد السفر إلى السعودية لمدة 24 ساعة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

كولر يقرر إعادة أكرم توفيق لتشكيل الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، على عودة أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق لقائمة فريقه فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام يانج أفريكانز.

عمرو السولية يوجه رسالة للجهاز الطبى بالأهلى بعد العودة للمباريات

وجه عمرو السولية، لاعب فريق الاهلى، رسالة للجهاز الطبى لفريقه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام قائلا، ""شكراً جدا على كل حاجة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وعلى تعبكم معايا الشهور اللي فاتت".

الأهلي راحة 48 ساعة ويبدأ الثلاثاء الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب مباراة يانج أفريكانز ببطولة أفريقيا، ليعود الفريق للتدريبات مساء الثلاثاء، فى بداية الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.

آخر تطورات إصابة محمد عبد المنعم وموعد عودته للمشاركة مع الأهلي

كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر تطورات إصابة محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ثنائى الاهلى وموقفهما من المشاركة فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال الأفريقى، وكذلك اللحاق ببعثة المارد الأحمر التى ستشارك فى كأس العالم للأندية.

أكرم توفيق يطلب عقد جلسة مع كولر بعد استبعاده من رحلة الأهلى لتنزانيا

طلب أكرم توفيق، الظهير الأيمن للنادى الاهلى، من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقد جلسة معه للتعرف على الأسباب الفنية التى دفعته لاستبعاده من رحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا.