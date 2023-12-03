سيف الجزيري يضيف الهدف الثالث للزمالك في شباك سوار

ياسر رشاد - القاهرة - عزز فريق الزمالك تقدمه أمام ضيفه أكاديمية سوار الغيني بتسجيل الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-0 في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية.

ونجح التونسي الدولي سيف الجزيري في إضافة الهدف الثالث للفارس الأبيض بضربة رأس قوية سكنت شباك الفريق الغيني بعد ركلة ركنية نفذت بإتقان.

وكان الزمالك قد أنهى الشوط الأول للقاء متقدما بهدفين دون رد عن طريق شيكابالا وأحمد سيد زيزو.

تشكيل الزمالك أمام سوار الغيني

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل دونجا، محمد أشرف روقا، عمر جابر، أوباما.

الهجوم: شيكابالا، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بهدف نظيف على نظيره أبو سليم الليبي.