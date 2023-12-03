الزمالك يكتسح سوار الغيني برباعية مستحقة في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الزمالك فوزاً كبيراً على ضيفه سوار الغيني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الشوط الاول

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجوم قوي بحثاً عن تسجيل هدف التقدم في وقت مبكر، وهو ماتحقق في الدقيقة الثامنة عن طريق أحمد سيد زيزو بعد رأسية رائعة مستفيداً من التمريرة العرضية لمحمود عبد الرازق شيكابالا.

بعد الهدف استحوذ الزمالك بشكل تام على مجريات اللعب بينما لجأ فريق سوارإلة التدخلات العنيفة لإيقاف الخطورة الزملكاوية.

وفي الدقيقة 30 ينجح محمود شيكابالا قائد الزمالك في تسجيل هدف رائع من تسديدة متقنة إكتفى الحارس الغيني بمتابعتها وهي في طريقها للشباك في الدقيقة 30.

إستمرت السيطرة البيضاء خلال الدقائق المتبقية حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بنتيجة 2-0.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن سابقه، حيث واصل الزمالك ضغطه الهجومي القوي على ضيفه الغيني بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف.

وسجل التونسي سيف الجزيري ثالث أهداف الفريق الأبيض بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذت بشكل مميز.

إستمر الضغط الأبيض رغم إجراء معتمد جمال المدير الفني للزمالك عدة تغييرات لإراحة بعض اللاعبين.

وشهدت الدقيقة 66 تطوراً جديداً في اللقاء بعدما تلقى ابو بكر ياتارا لاعب سوار الغيني البطاقة الحمراء في الدقيقة 66 بعد تدخل عنيف ضد زيزو.

وسجل البديل السنغال ابراهيما نداي رابع أهداف الزمالك في شباك سوار المستسلم في الدقيقة 77 بعد إنراد تام بحارس المرمى الغيني، لتنتهي المباراة بفوز كبير للزمالك بنتيجة 4-0.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط يتصدر بها مجموعته بينما يتذيل سوار الغيني جدول ترتيب المجموعة بلا نقاط.