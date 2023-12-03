برشلونة يتقدم على أتلتيكو مدريد بهدف جواو فيليكس في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي الشوط الاول من قمة برشلونة واتلتيكو مدريد بتقدم الفريق الكتالوني بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وتقدم للبارسا جواو فيلكس في الدقيقة 28 من زمن اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

وخاض تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة المباراة بتشكيل مكون من..

في مركز حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- رونالد أراخو- إينيجو مارتينيز- جوليس كوندي.

خط الوسط: بيدري- جوندوجان- فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: جواو فيليكس- روبرت ليفاندوفسكي- رافينيا.

