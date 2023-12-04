شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل نهائى استضافة ملعب برج العرب بالإسكندرية لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، التى تقام الجمعة المقبل، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ورغم أن الأهلى كان قد حصل على موافقة مبدئية من مسئولى استاد القاهرة باستضافة المباراة، إلا أن مسئولى الاستاد، وكذلك وزير الشباب والرياضة، أبلغوا إدارة الأهلى خلال الساعات الماضية بصعوبة إقامة اللقاء باستاد القاهرة بسبب عدم الآنتهاء من عملية زرع البذرة الشتوية.