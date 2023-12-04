شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: هدفنا الفوز بالكونفدرالية.. ومستوى الزمالك فى تصاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود علاء مدافع نادي الزمالك، أن الفريق في مستوى متصاعد ويظهر بمستوى مميز من لقاء لآخر، مؤكدًا أن الفوز برباعية على سوار الغينى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كان مستحقا.

وقال محمود علاء، في تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك يلعب أي بطولة للفوز بها، وهدفنا التتويج بالبطولة الكونفدرالية، ونعد الجماهير بالأفضل خلال الفترة المقبلة.

سجل رباعية الزمالك، أحمد زيزو فى الدقيقة 8، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 30، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 51، وإبراهيما نداى فى الدقيقة 76.

بهذا الفوز يتربع الزمالك على قمة مجموعته برصيد 6 نقاط، وسجرادا فى المركز الثانى بـ3 نقاط، وأبو سليم الليبى فى المركز الثالث بـ3 نقاط، وسوار الغينى فى الترتيب الرابع بدون نقاط.