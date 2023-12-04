شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية بعد الفوز على سوار الغينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تربع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك على قمة مجموعته بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما حقق الفريق الفوز على سوار الغينى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل رباعية الزمالك، أحمد زيزو فى الدقيقة 8، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 30، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 51، وإبراهيما نداى فى الدقيقة 76.

جاء ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى:

1- الزمالك.. 6 نقاط من مباراتين.

2- ساجرادا الأنجولى.. 3 نقاط من مباراتين

3- أبو سليم الليبى.. 3 نقاط من مباراتين

4_ سوار الغينى.. بدون نقاط بعد مباراتين

ويلتقى الزمالك مع ساجرادا فى المباراة المقبلة بالجولة الثالثة من الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.