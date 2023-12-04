شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: معتمد جمال أعاد كل لاعب بالزمالك لمركزه الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، عن سعادته البالغة بفوز فريقه اليوم على سوار الغينى برباعية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .

وأضاف سليمان، في برنامج جمهور التالتة بأون تايم 2، أنه طالما هناك هدوء نسبى ستأتى النتائج تباعا، مؤكدا أن مجلس الإدارة المنتخب الحالي جاء بتوصية جماهيرية، وهو ما جعل هناك حالة حب بين الجماهير العاشقة للكيان ومجلس الإدارة.

وأكد عضو مجلس إدارة الزمالك ثقة مجلس الإدارة الكاملة في معتمد جمال المدير الفني الحالي بالفريق بعد نتائجه الرائعة منذ توليه المسئولية وتحقيق الفوز بها جميعا، مشددا على أن الإدارة حاليا لا تفكر في ملف المدير الفني الأجنبي، وفى حالة الرغبة ستتم مناقشة كافة السيديهات المتواجدة بإدراج مجلس الإدارة.

وأشار أحمد سليمان إلى أن نجاح معتمد جمال يرجع إلى إعادة كل لاعب لمركزه الحقيقى داخل الملعب، وهو ما أعاد الفريق لمستواه الطبيعى واستطاع تحقيق الانتصارات، مشيرا إلى أن الزمالك سينافس على الدورى حتى آخر لحظة طالما ما زال هناك أمل في البطولة.

وعن الهدف العالمى الذى أحرزه شيكابالا أشاد سليمان باللاعب قائلا: "الدهن في العتاقى"، ووجه تحية خاصة لمحمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق وأكبر اللاعبين سنا على مستواه الفني داخل الملعب وحفاظه على لياقته، على الرغم من ابتعاده لفترة، بالإضافة إلى باقى اللاعبين أمثال عمر جابر وأحمد سيد زيزو، مشيرا إلى أن هناك انسجاما حاليا بين اللاعبين القدامى والجدد، وهذا سيخلق جيلا جيدا بالزمالك.