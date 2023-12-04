شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب شباب الزمالك: تعاملنا مع لقاء الأهلى بشكل جيد ونستحق المكسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على ياسر لاعب فريق الشباب بالزمالك، أن الفوز اليوم على الأهلى كان مهما جدا للاستمرار فى الانتصارات، والروح القتالية سبب الفوز والثلاث نقاط.

وقال على ياسر، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تعاملنا مع لقاء الأهلى بشكل جيد وروح قتالية ونستحق المكسب".

وأضاف مهاجم شباب الزمالك: "سبب طرد إبراهيم صلاح مدربنا هو احتساب الحكم ركلة جزاء للأهلى غريبة، وكلنا مش مصدقين أنه يحسبها، لذلك نزل إبراهيم صلاح للاعتراض على الحكم الذى قام بطرده".

وتابع: "اللاعبون كانوا يلعبون بكل قوة وروح من أجل تحقيق الفوز والحمد لله على المكسب والكل على قلب رجل واحد".

واختتم على ياسر حديثه قائلا: "أتمنى الصعود مرة أخرى للفريق الأول والمشاركة، وطموحى هو تمثيل الفريق الأول وتحقيق بطولات مع الزمالك".