شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل نهائى استضافة ملعب برج العرب بالإسكندرية لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، التى تقام الجمعة المقبل، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ورغم أن الأهلي كان قد حصل على موافقة مبدئية من مسئولى استاد القاهرة باستضافة المباراة، إلا أن مسئولى الاستاد، وكذلك وزير الشباب والرياضة، أبلغوا إدارة الأهلي خلال الساعات الماضية بصعوبة إقامة اللقاء باستاد القاهرة بسبب عدم الانتهاء من عملية زرع البذرة الشتوية.