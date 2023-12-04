شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى: الزمالك نادى ألقاب و"الجمهور دايما فى ضهرنا" ونتمنى إسعادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم نادى الزمالك، أن الفوز اليوم كان مهما جدا من أجل صدارة المجموعة والتقدم خطوة نحو المنافسة على لقب الكونفدرالية.

وقال سيف الجزيرى، فى تصريحات بعد المباراة: "الحمد لله على الفوز والهدف، كلنا نعرف أن نادى الزمالك نادى ألقاب وأى بطولة يدخلها يكون مرشح للتتويج بلقبها".

وعن إهدار الفرص، قال: "ما ينفعش المهاجم يفضل يتحسر على كل هجمة ضاعت، لا بد من التركيز فى المباراة ومواصلة المحاولات للتسجيل وربنا كرمنى اليوم بهذا الهدف".

وأضاف الجزيرى: "جمهور الزمالك دائما معودنا أنه فى ضهرنا فى كل مكان وإن شاء الله نفرحهم باللقب".

وتابع: "هنقفل الملف الأفريقي وإن شاء الله هنبدأ نستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى من أجل التحضير لها والعمل على الفوز بها والثلاث نقاط".

حقق فريق الزمالك فوزا عريضا على سوار الغينى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل رباعية الزمالك، أحمد زيزو فى الدقيقة 8، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 30، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 51، وإبراهيما نداى فى الدقيقة 76.

بهذا الفوز يتربع الزمالك على قمة مجموعته برصيد 6 نقاط، وسجرادا فى المركز الثانى بـ 3 نقاط، وأبو سليم الليبى فى المركز الثالث بـ 3 نقاط، وسوار الغينى فى الترتيب الرابع بدون نقاط.