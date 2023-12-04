شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: هدفاى فى منتخب الجزائر ونهائى الكونفدرالية الأفضل فى مسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، أن هدفيه في منتخب الجزائر ونهائى الكونفدرالية يعدان الأفضل خلال مسيرته الكروية، ويعدان الأقرب إلى قلبه فى ظل صعوبة الهدفين.

وقال متعب، خلال برنامج جمهور التالتة المذاع على أون 2، إن هدفه فى مباراة الجزائر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2010 يعد الأفضل، نظرا لظروف وصعوبة المباراة والحضور الجماهيرى القوى وقتها، مشيرا إلى أنه لا ينساه على الرغم من أحداث المباراة الفاصلة وضياع حلم الصعود للمونديال وقتها.

أما لقاء نهائي الكونفدرالية فقد أشار نجم الأهلى السابق إلى أن حكم مباراة الذهاب أمام سيوى سبورت الإيفوارى كان غير محايد بشكل كبير، وهو ما أدى إلى خوض الأهلى لقاء الإياب باستاد القاهرة بقائمة إجبارية، وهو ما دفع اللاعبين المتواجدين في الملعب لبذل كل طاقاتهم من أجل تحقيق الهدف، مشيرا إلى أن توقيت الهدف في اللحظات الأخيرة كان أحد الأسباب الرئيسة فى حصد البطولة.