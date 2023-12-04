شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري، اليوم الاثنين، لاستئناف التدريبات عقب انتهاء راحة الـ 48 ساعة التى حصل عليها لاعبو الفريق عقب الفوز على إنبي في الجولة السابعة من الدوري بهدفين مقابل هدف.

وبدأت لجنة الكرة بالنادي المصري بمتابعة عدد من لاعبي دوري المحترفين، وذلك بحثاً عن أفضل المواهب بين فرق القسم الثاني لضمها إلى الفريق البورسعيدي فى موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل، ودخل أكثر من لاعب دائرة اهتمامات المصري لتدعيم مراكز، الجناحين، الأيمن والأيسر وكذلك وسط الملعب.

وتقام مباراة الزمالك والمصري باستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك الخميس 14 ديسمبر الجاري، وذلك بعدما تأجلت مواجهة المصري ومودرن فيوتشر، بسبب انشغال الأخير بخوض منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.