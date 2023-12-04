الامارات | مصادر «الخطورة المتنوّعة» وراء صدارة الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت إحصائية الجولات التسع التي خاضها فريق الوصل في دوري أدنوك للمحترفين، وكانت سبباً في صدارته لجدول الترتيب بـ23 نقطة، أنه خرج من الاعتماد شبه الكلي على مهاجمه الدولي فابيو ليما، الذي كان على الدوام طرفاً أساسياً في كل انتصارات الفريق، لكن الوضع تغيّر في الموسم الحالي على وجه التحديد، إذ باتت مصادر الخطورة متنوّعة، وتُعدّ سبباً رئيساً وراء هيمنة الوصل على الصدارة، وتعزيزها بعد الفوز على البطائح أول من أمس بنتيجة 4-1.

وعلى مدار السنوات الماضية كان الوصل يتأثر بشكل واضح خلال المباريات التي كان يغيب فيها فابيو ليما بداعي الإصابة أو لعامل الإيقاف، أو حين تُفرض على اللاعب رقابة صارمة، من قِبل الفرق المنافسة الأخرى للحد من خطورته، إذ شكل ذلك نقطة ضعف للفريق الذي يبدو أنه في الموسم الحالي أصبحت فيه مصدر الخطورة متنوعة.

ويتصدر الوصل جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه، فريق العين بـ18 نقطة، الذي لديه مباراة مؤجلة. ويملك «الإمبراطور» أقوى خط هجوم بين جميع الفرق بتسجيله 27 هدفاً منها 26 هدفاً بواسطة تسعة لاعبين، ومن بينها ستة أهداف فقط بواسطة هدافه التاريخي ليما.

وخلال مواجهة البطائح، كانت الأنظار على فابيو ليما لمواصلة هوايته في تسجيل الأهداف، لكن سوء الطالع إلى جانب الرقابة اللصيقة والجدار الدفاعي منعه من الوصول لشباك حارس الضيوف، لكن زميله أداما ديالو تقمّص دوره، وأنقذ الوصل من المفاجأة بتسجيله هدفين حاسمين أسهما في تعزيز الوصل للصدارة.

وجاءت أهداف الوصل الـ27 حتى الآن بواسطة فابيو ليما وله ستة أهداف، وهاريس سيفيروفيتش (5)، وأداما ديالو (4)، وكايو كانيدو (3)، وعلي صالح (2)، وسياكا سيديبي (2)، ونيوكولاس خمينيز (2)، وسفيان بوفتيني (1)، والكيسيس بيريز (1)، بينما كان مدافع الجزيرة خليفة الحمادي تكفل بتسجيله هدفاً للوصل بالخطأ في مرمى فريقه في الجولة قبل الماضية.

يذكر أن فابيو ليما يملك في رصيده حالياً 154 هدفاً سجلها خلال 202 مباراة في بطولة الدوري بقميص الوصل، الذي بدأ مشواره معه في موسم 2014-2015، وبات يحتاج 21 هدفاً فقط من أجل معادلة الرصيد التاريخي لأسطورة الفريق فهد خميس صاحب الـ175 هدفاً.

وبعد مباراة البطائح، أعرب مدرب الوصل، ميلوش ميلوييفيتش، في المؤتمر الصحافي عن سعادته بالفوز، وقال: «فرضنا شخصيتنا على أرض الملعب، ونجحنا في تسجيل أربعة أهداف وتحقيق الفوز، علينا الحفاظ على تفوقنا في المواجهات المقبلة، خصوصاً أن أمامنا مباريات قوية خلال ديسمبر الجاري، من بينها مواجهات الوحدة وشباب الأهلي واتحاد كلباء».

في المقابل، أبدى مدرب البطائح، ميريل رادوي، غضبه بسبب النتيجة، وقال في المؤتمر الصحافي: «لن أقبل بتكرار ما حصل للفريق في الموسم الماضي، وأن نكون طوال الموسم في منطقة الخطر، هناك بعض الأمور الصغيرة التي تحدث وأنا اتحملها»، وأضاف: «ربما لم أكن واضحاً فيها بشكل كاف مع اللاعبين والإدارة، ولكن سنرى ما سيحدث في المستقبل لأنه بهذه الطريقة من الصعب أن استمر سواء أنا أو اللاعبين».

أهداف الوصل في الدوري بعد 9 جولات

- فابيو ليما: 6.

- هاريس: 5.

- أداما ديالو: 4.

- كايو كانيدو: 3.

- علي صالح: 2.

- سياكا سيديبي: 2.

- نيكولاس خمينيز: 2.

- سفيان بوفتيني: 1.

- آلكسيس بيريز: 1.

- هدف عكسي: 1.

• الوصل يتصدر الدوري بـ23 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن العين الثاني الذي لديه مباراة مؤجلة.

• يملك فابيو ليما في رصيده التهديفي طوال مشواره مع الوصل 154 هدفاً في 202 مباراة في الدوري.