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برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد بهدف ويصعد للمركز الثالث بالليجا

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الكروي بنادي فوزا ثمينا على نظيره فريق اتلتيكو مدريد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. 

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وسجل هدف الفوز الوحيد للبارسا جواو فيلكس في الدقيقة 28 من زمن اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف .

بهذه النتيجة يحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 34 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منافسه اليوم نادي أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع. 
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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