عودة حجازي.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام سبهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

استقر المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، مدرب ‎فريق اتحاد جدة على تشكيل فريقه لمباراة سباهان في دوري أبطال آسيا.

ويواجه فريق الاتحاد السعودي نظيره سباهان الإيراني، اليوم الاثنين في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد السعودي ضد سباهان الإيراني، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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ومن المنتظر أن يشارك أحمد حجازي، خلال مواجهة سباهان الإيراني، وذلك بعد عودته من غياب طويل بسبب عملية الرباط الصليبي.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة سباهان أصفهان

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: عمر هوساوي – لويز فيليبي – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي.

الوسط: فابينيو – فيصل الغامدي – صالح العمري – إيجور كورنادو.

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كمارا “جوتا”.

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين الحكم الصيني ما نينغ لقيادة لقاء اتحاد جدة أمام نادي سباهان الإيراني.

وكان العميد قد نجح في التأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن تواجد في المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة.