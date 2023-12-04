ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

حقق فريق برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز فوزًا صعبًا على نظيره أتلتيكو مدريد بهدف دون رد،في المباراة التي أقيمت على استاد “سبوتيفاي كامب نو” مساء اليوم الأحد.

وسجل هدف برشلونة في شباك أتلتيكو مدريد اللاعب جواو فيليكس بالدقيقة 28 ليهدي فريقه 3 نقاط ثمينة في مشواره ببطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي.

اقرأ أيضًا – جلاتا سراي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم سيكو فوفانا

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف غريمه ريال مدريد وجيرونا المتصدرين بـ38 نقطة.

فيما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الثالث بترتيب الليجا.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة