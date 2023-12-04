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ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

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حقق فريق برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز فوزًا صعبًا على نظيره أتلتيكو مدريد بهدف دون رد،في المباراة التي أقيمت على استاد “سبوتيفاي كامب نو” مساء اليوم الأحد.

وسجل هدف برشلونة في شباك أتلتيكو مدريد اللاعب جواو فيليكس بالدقيقة 28 ليهدي فريقه 3 نقاط ثمينة في مشواره ببطولة بالموسم الحالي.

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وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف غريمه وجيرونا المتصدرين بـ38 نقطة.

فيما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الثالث بترتيب الليجا.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة

  • ريال مدريد 38 نقطة
  • جيرونا 38
  • برشلونة 34
  • أتلتيكو مدريد 31
  • أتلتيك بيلباو 28
  • ريال سوسيداد 26
  • ريال بيتيس 25
  • لاس بالماس 21
  • فالنسيا 19
  • خيتافي 19
  • رايو فاليكانو 19
  • فياريال 16
  • ألافيس 16
  • أوساسونا 15
  • إشبيلية 13
  • ريال مايوركا 11
  • قادش 11
  • سيلتا فيجو 8
  • غرناطة 7
  • ألميريا 4
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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