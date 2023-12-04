جلاتا سراي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم سيكو فوفانا

كشف كوشكون جولبهار، المسئول الإعلامي في نادي جلاتا سراي التركي، حقيقة ما تم تداوله عن دخول النادي في مفاوضات مع سيكو فوفانا محترف النصر السعودي.

وأوضح جولبهار في تصريحات عبر صحيفة الرياضية، أن نادي جلاتا سراي لم يتواصل من الأساس مع نادي النصر السعودي للتعاقد مع الايفوراي سيكو فوفانا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار إلى أن فوفانا ليس هدفًا لنادي جلاتا سراي، وأن ناديه لم يتواصل مع نادي النصر السعودي أو وكلاء اللاعب، حيث أكد أن عقده مستمر مع العالمي وبالتالي من الصعب الحديث عنه.

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وكانت هناك تقارير صحفية قد أوضحت أن ويلفريد زاها لاعب فريق جلاتا سراي التركي، قد حاول إقناع فوفانا بالقدوم على هذه الخطوة.

وكان فوفانا قد انتقل إلى صفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك في 13 مباراة حتى الآن، وسجل هدف وحيد في جميع المسابقات.

ويمتد عقد سيكو فوفانا مع النصر السعودي حتى يونيو 2026.