ماذا قال معتمد جمال بعد فوز الزمالك على سوار في الكونفدرالية؟

علق معتمد جمال، المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، على الفوز الذي حققه الفارس الأبيض على حساب نظيره سوار الغيني في كأس الكونفدرالية.

ولعب الزمالك ضد سوار الغيني، اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك الفوز على حساب سوار، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ليتصدر مجموعته في الكونفدرالية برصيد 6 نقاط.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب :” بذلنا قصارى جهدنا للفوز في لقاء اليوم، لأن أبو سليم الليبي يمتلك ثلاث نقاط وساجرادا الأنجولي نفس الأمر، والفوز كان مهمًا من أجل اعتلاء صدارة المجموعة”.

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وأوضح مدرب الزمالك، إن الفريق سيغلق ملف مباريات الكونفدرالية من أجل الاستعداد لمباراة الدوري المقبلة أمام الاتحاد السكندري لمواصلة الانتصارات.

وأشار:” نتحدث مع اللاعبين على وجود شكل فني خاص من أجل ضمان وصول أغلب الهجمات لمرمى المنافس، والأداء الهجومي للفريق يتحسن بتوالي المباريات”.

وأكد:”حرصنا على ظهور الفريق دفاعيًا بشكل أفضل وفي حال فقدان الكرة نستعيدها بشكل سريع مما ساهم في عدم تشكيل خطورة على مرمى الزمالك”.

وتابع معتمد جمال:” الزمالك نادٍ كبير وسنلعب على الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، والفرق الكبيرة تلعب دائما على البطولات، ونخوض كل البطولات من أجل التتويج بها”.

وأفاد بأنه كان يريد خروج زيزو ودونجا، لمنحمها راحة ولكن تعرض أكثر من لاعب للإصابة حال دون ذلك، والفريق سيحصل على راحة غداً لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس.

واختتم :”شرف لي أن تنادي جماهير الزمالك بأسمي، ونعمل على إسعادهم بشكل مستمر، وفريق تحليل الأداء المتواجد معنا يقومون بعمل كبير خلال الفترة الماضية وينفذون ما نطلبه منهم”.