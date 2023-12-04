الزمالك ضد سوار الغيني.. خبير تحكيمي يحلل الحالات الجدلية (خاص)

تحدث الحكم الدولي السابق، ياسر محمود، عن الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة الزمالك ضد سوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ولعب الزمالك ضد سوار الغيني، اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك الفوز على حساب سوار، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ليتصدر مجموعته في الكونفدرالية برصيد 6 نقاط.

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وقال ياسر محمود في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″:”في الدقيقة 2، تدخل خطأ من المساعد الأول لاحتساب فاول لـ الزمالك، وكتف المدافع كتف قانوني، مع العلم الحكم لم يكن يريد احتسابها”.

وتابع الحكم الدولي السابق:” هدف زيزو سليم لم يكن متسللًا، وقرار الحكم صحيح بإنذار لاعب سوار “كمارا” في الدقيقة 22، بعد التهور مع الخصم”.

وأضاف ياسر محمود:”في الدقيقة 24، تسلل صحيح على زيزو، وكان يجب طرد كمارا في الدقيقة 25 بعد تدخله بقوة على أنكل لاعب الزمالك”.

واستكمل:”في الدقيقة 32 بطاقة صفراء صحيحة للاعب الفريق الغيني للتهور مع الخصم، وإنذار محمود علاء صحيح لعب بطريقة خطيرة لأن المهاجم لمس الكرة قبله”.

وواصل الحكم الدولي السابق:” قرار صحيح بإلغاء هدفي سوار الغيني في المباراة بسبب وجود تسلل، ولكن أهداف الزمالك صحيحة”.

واختتم:” في الدقيقة 63 المساعد الأول أشار تسلل على مهاجم الزمالك و لا يوجد تسلل، وطرد لاعب الفريق الغيني صحيح بسبب اللعب العنيف”.