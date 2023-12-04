ترتيب الدوري الإيطالي بعد قمة نابولي وإنتر ميلان

يقدم لكم موقع “كورة 365” جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024، بعد الفوز الذي حققه فريق إنتر ميلان على حساب نابولي.

وانتصر فريق إنتر ميلان على حساب نابولي، مساء الأحد، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وشهدت الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي، انتصار روما على ساسولو بهدفين مقابل هدف، فيما انتصر يوفنتوس على حساب مونزا بهدفين لهدف.

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كما شهدت الجولة انتصار فريق ميلان على فروزينوني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان على نابولي

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024، برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس الوصيف برصيد 33 نقطة.

ويتواجد ميلان في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة،

1- إنتر ميلان 35.

2 – يوفنتوس 33.

3- ميلان، 29.

4- روما، 24.

5- نابولي، 24.

6- فيورنتينا، 23.

7- بولونيا، 22.

8- أتالانتا 20.

9- لاتسيو، 20.

10- مونزا، 18.

11- فروزينوني ، 18.

12- تورينو، 16.

13- ليتشي، 16.

14- جنوى، 15.

15- ساسولو، 15.

16- أودينيزي، 12.

17- إمبولي، 11.

18- هيلاس فيرونا، 10.

19- كالياري، 10.

20- ساليرنيتانا، 8.