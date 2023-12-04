هالاند على رأس القائمة متفوقًا على صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرم فريق توتنهام هوتسبير منافسه العنيد فريق مانشستر سيتي، من الفوز في مباراة اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3/3 مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الاتحاد".

ولم يسجل محمد صلاح أي أهداف في مباراة ليفربول وفولهام، واكتفى بصناعة الهدف الثالث لفريقه الذي عاد للمباراة بريمونتادا تاريخية وفاز على فولهام يونايتد بنتيجة 4/3.

وكذلك لم يحرز النرويجي ايرلينج هالاند أهدافًا في مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الذي تقدم له الكوري الجنوبي سون هيونج مين في الدقيقة 6، ثم تعادل نفس اللاعب بالخطأ في مرماه لصالح السيتي.

وأحرز فيل فودين الهدف الثاني للسيتيزن في الدقيقة 31، ثم تعادل لوسيلسو لتوتنهام بهدف رائع في الدقيقة 69.

أضاف جاك جريليش الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 81 من صناعة ايرلينج هالاند، قبل أن يقتل ديان كولوسيفسكي أحلام السيتي في الصدارة ويسجل هدفًا قاتلاً لتوتنهام في الدقيقة 90.

واحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، وجاء ليفربول وصيفًا برصيد 31 نقطة، وفشل مانشستر سيتي في الفوز على توتنهام واكتفى بالتعادل ليصبح في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما وصل رصيد توتنهام إلى 27 في المركز الخامس.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الرابعة عشر

1 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 14 هدفًا.

2 محمد صلاح، ليفربول، 10 أهداف.

3 سون هيونج مين، توتنهام، 9 أهداف.

4 أولي واتكينز، أستون فيلا، 8 أهداف.

5 جارود بوين، وست هام، 8 أهداف.