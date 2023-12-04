لقطة مجنونة.. رد فعل غير متوقع من جوارديولا بعد التعادل مع توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

سقط الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على أرضية ملعب الاتحاد، بعد خطف فريق توتنهام هوتسبير تعادل في الوقت القاتل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد.

وسقط المدرب الإسباني على أرض الملعب من صدمة هدف التعادل الذي حرم السيتي من تصدر جدول الدوري الإنجليزي.

واقتنص توتنهام تعادلًا مثيرًا من مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، خلف ارسنال المتصدر بـ 33 نقطة، وليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة.