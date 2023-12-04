الزمالك يكتسح سوار الغيني برباعية ويتصدر مجموعة الكونفدرالية بالعلامة الكاملة



محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول لنادي الزمالك في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره سوار الغيني بأربعة أهداف دون رد خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

جاءت المباراة قوية من جانب فريق الزمالك، مع ضعف مستوى المنافس الذي حاول التماسك دفاعيا ولكن دون جدوى.

تقدم نادي الزمالك مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثامنة عن طريق أحمد سيد زيزو برأسية قوية، وأضاف محمود شيكابالا الهدف الثاني من تسديدة رائعة في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني واصل الزمالك تفوقه ونجح في إضافة الهدف الثالث عن طريق التونسي سيف الجزيري في الدقيقة 51، وأضاف السنغالي إبراهيما نداي الهدف الرابع في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة اعتلى نادي الزمالك الصدارة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بينما يستمر سوار الغيني في المركز الأخير بدون نقاط.

