الخسارة الثالثة مع اينتراخت.. "ماذا قدم عمر مرموش في 22 مباراة في الدوري الألماني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يحل فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، ضيفًا على نظيره أوجسبورج، مساء اليوم الأحد، على ملعب "إمبولس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الألماني.

يحتل آينتراخت المركز السابع برصيد 18 نقطة؛ من 12 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مباراتين، وجاء أوجسبورج في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة؛ بنفس عدد المباريات حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 4 مباريات.

ويواصل عمر مرموش صحوته وتألقه مع اينتراخت فرانكفورت، في الملاعب الألمانية، وقيادة فريقه نحو المراكز الأولى من أجل المشاركة في البطولات الكبرى

وشارك عمر مرموش مع اينتراخت فرانكفورت في 22 مباراة، سجل 11 هدفًا منهم 6 أهداف في البوندزليجا، ولديه 2 تمريرة حاسمة، بإجمالي 1493 دقيقة.

ولعب مرموش هذا الموسم مع فرانكفورت في 13 مباراة سجل 6 أهداف، وتمريرة حاسمة واحدة، وصنع 3 فرص خطيرة.

ويتصدر مرموش ترتيب هدافي فريق فرانكفورت في الدوري الألماني برصيد 6 أهداف، وسجل 4 أهداف في بطولة المؤتمر الأوروبي.

وشارك عمر مرموش في دقائق المباراة كاملة، وتعد تلك الهزيمة الثالثة للفريق الألماني خلال الموسم الجاري، بعد الخسارة أمام فريقي هايدنهايم وفولفسبورج.

افتتح فريدريك ينسين الهدف الأول لصالح اوجسبورج في الدقيقة 34، قبل أن يضيف إياجو الثاني في الدقيقة 58، ثم سجل فين دحمان هدف آينتراخت فرانكفورت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78.

حصد أوجسبورج 3 نقاط من الفوز على اينتراخت ليحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد آينتراخت عند النقطة الـ18 في المركز السابع.