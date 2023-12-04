مدرب سوار الغيني عن الهزيمة من الزمالك: أمر واقع

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى عدة بن عمار المدير الفني للفريق الأول لنادي سوار الغيني، حزنه الشديد من الهزيمة الكبيرة التي تعرضها في مواجهة الزمالك اليوم ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

قال عدة بن عمار في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "محبط لسببين لأننا لم ندخل المباراة بشكل جيد والثاني هو استغلال لاعبي الزمالك الفرص التي أتيحت نظرا لخبراتهم الكبيرة في مثل هذه الأحداث".

أضاف: "ليس لدى لاعبي سوار الخبرة المطلوبة ولم يستطيعوا التحكم في السيطرة على اعصابهم عكس المنافس الذي لديه أسم كبير".

أكمل: "لم نخوض مباريات بعدد كبير في البطولة المحلية لذلك ظهر لاعبي الفريق بهذه اللياقة الضعيفة".

أوضح: "مواجهة الزمالك اللقائين في القاهرة أمر واقع لابد وأن نتأقلم عليه لأن فريقه موارده المالية ضعيفة ولا اريد الحديث عن هذا الأمر كثيرا حتى لا يرى البعض أننا ضحية".