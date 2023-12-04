دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات الإثنين والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المحلية والعالمية والآسيوية مباريات هامة اليوم الإثنين، حيث تقام عدد من المباريات لأندية الهلال والاتحاد السعوديان، والسد القطري.

كما تقام غدًا مباراة مرتقبة في الدوري المصري بين فريقي سموحة وفاركو.

موعد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023

سموحة × فاركو في تمام الساعة 7:00 مساءًا على اون تايم سبورتس 1

دوري أبطال أسيا:

القوة الجوية × اجمك اف سي الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sport

الهلال × نساجي مازاندران 6:00 على قناة beIN Sport

السد × ناساف كارشي 6:00 على قناة beIN Sport

الفيصلي × الشارقة الساعة 6:00 مساء على قناة beIN Sport

مومباي سيتي × نافباخرو نامانجان الساعة 6:00 مساء على قناة beIN Sport

الاتحاد × سباهان أصفهان 8:00 على قناة beIN Sport

مباريات الدوري التركي

فنربخشة × سيفاسبور الساعة 7:00 مساءًا

مباريات الدوري البرتغالي

سبورتينج لشبونة × جل فيسنتي الساعة 10:15 مساءًا

دوري يلو :

القيصومة × جدة 3:00

القادسية × البكيرية 6:15

الدوري الإسباني :

سيلتا فيجو × قادش 10:00