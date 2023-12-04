دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات الإثنين والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المحلية والعالمية والآسيوية مباريات هامة اليوم الإثنين، حيث تقام عدد من المباريات لأندية الهلال والاتحاد السعوديان، والسد القطري.
كما تقام غدًا مباراة مرتقبة في الدوري المصري بين فريقي سموحة وفاركو.
موعد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023
سموحة × فاركو في تمام الساعة 7:00 مساءًا على اون تايم سبورتس 1
دوري أبطال أسيا:
القوة الجوية × اجمك اف سي الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sport
الهلال × نساجي مازاندران 6:00 على قناة beIN Sport
السد × ناساف كارشي 6:00 على قناة beIN Sport
الفيصلي × الشارقة الساعة 6:00 مساء على قناة beIN Sport
مومباي سيتي × نافباخرو نامانجان الساعة 6:00 مساء على قناة beIN Sport
الاتحاد × سباهان أصفهان 8:00 على قناة beIN Sport
مباريات الدوري التركي
فنربخشة × سيفاسبور الساعة 7:00 مساءًا
مباريات الدوري البرتغالي
سبورتينج لشبونة × جل فيسنتي الساعة 10:15 مساءًا
دوري يلو :
القيصومة × جدة 3:00
القادسية × البكيرية 6:15
سيلتا فيجو × قادش 10:00