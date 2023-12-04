شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف توريه لاعب بيراميدز وتغريم إنبى أبرز عقوبات الجولة الـ7 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة السابعة من بطولة دوري nile، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت عقوبات مباراة بيراميدز والإسماعيلي على النحو التالي:

إيقاف اللاعب إبراهيم بلاتي لاعب فريق بيراميدز، ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية قيمتها 25 ألف جنيه؛ وذلك للطرد بسبب ضرب الخصم بدون كرة.

إيقاف محمد السيد محمد هاشم لاعب فريق الإسماعيلي، لمدة مباراة واحدة؛ وذلك للطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وجاءت عقوبات مباراة إنبي والمصري على النحو التالي:

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 25 ألف جنيه، وذلك للاعتراض الجماعي على الحكم عقب انتهاء المباراة.

إيقاف تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي، لمدة مباراة واحدة؛ وذلك بسبب الطرد للاعتراض على الحكم.