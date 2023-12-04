شكرا لقرائتكم خبر عن وليد دعبس: لا توجد مفاوضات رسمية من أى ناد لضم عمر كمال عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أنه لا توجد أي عروض من أي ناد للتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، خلال الفترة الحالية.
وقال دعبس، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع علي قناة الحياة: "لا توجد أي عروض رسمية لعمر كمال عبد الواحد، وسمعت عن العروض في الإعلام فقط".
وأضاف: "لا توجد أي مفاوضات من الأهلي لضم أحمد عاطف"، مؤكدا: "لا نقف أمام مستقبل أي لاعب".
تغلب فريق مودرن فيوتشر على نظيره الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد ملعب الشهداء بنينا في مدينة بنغازي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.
بهذا الفوز وصل فيوتشر إلى النقطة السادسة في المركز الثاني بمجموعته بعد التساوي مع اتحاد العاصمة الجزائري الذي حقق انتصارين في المجموعة الأولى بالكونفدرالية، ولكن يتفوق الفريق الجزائري بفارق الأهداف.
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