شكرا لقرائتكم خبر عن وليد دعبس: لا توجد مفاوضات رسمية من أى ناد لضم عمر كمال عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أنه لا توجد أي عروض من أي ناد للتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، خلال الفترة الحالية.

وقال دعبس، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع علي قناة الحياة: "لا توجد أي عروض رسمية لعمر كمال عبد الواحد، وسمعت عن العروض في الإعلام فقط".

وأضاف: "لا توجد أي مفاوضات من الأهلي لضم أحمد عاطف"، مؤكدا: "لا نقف أمام مستقبل أي لاعب".