شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: أحمد ابنى أفضل من محمد صبحى والحارس الجيد بيفرض نفسه دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادر السيد نجم منتخب مصر والزمالك والأهلى السابق، أن أحمد نادر السيد أفضل من محمد صبحى وفريق 2003 فى الزمالك به 7 أو 8 لاعبين يلعبوا فريق أول مرتاح وأنا متابعهم منذ فترة كبيرة لأنهم زملاء ابنى.

وقال نادر السيد خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أحمد نادر السيد حارس كويس جدا مش علشان ابنى وأتمنى انضمام أحمد نادى السيد لمنتخب مصر الأول".

وأضاف نادر السيد: "أحمد نادر السيد من وجهة نظرى أفضل من محمد صبحى ومستواه متساوى مع مصطفى شوبير لأنهما متأسسين بشكل قوى، وأى حارس في الأهلى والزمالك يستطيع اللعب فى الفريق الأول فى أى نادى بكل سهولة".

وتابع حارس منتخب مصر السابق: "انضمامى لمنتخب مصر مع كابتن جوهرى وأنا بديل فى الزمالك، فمش شرط أن يكون الحارس الثالث يكون بيشارك باستمرار فى النادى، الأهم أن يكون متأسس صح ويمتلك صفات حراس المرمى".

وأوضح نادر السيد: "فريق 2003 فيه 7 أو 8 لاعبين يلعبوا مستريح فريق أول للزمالك، وأنا ضد خروج لاعبى الزمالك والأهلى إعارة ولازم ياخدوا فرصة مع الأهلى والزمالك لأنهم متربين صح".

وعن منع التعاقد مع حراس أجانب، قال نادر السيد: "أنا ضد منع التعاقد مع حراس أجانب، لأن الحارس الجيد يفرض نفسه دائما حتى فى وجود الأجانب، وأنا لعبت فى وجود الأجانب، وكذلك أحمد شوبير وباقى الحراس".