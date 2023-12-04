شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: اعتزلت كرة القدم علشان جمهور الأهلى ما يزعلش منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق أنه أعتزل كرة القدم بسبب جماهير الأهلى ما تزعلش منه بعد الهبوط في المستوى الفني .

وأضاف في برنامج جمهور التالتة أنه مندهش من وجود على معلول ومحمد هانى كظهيرى جنب وعدم وجود مهاجمين يجيدون اللعب بالرأس حتى اللآن مؤكدا أن جميع اللاعبين المتواجدين حاليا يجتهدون من أجل اللعب بالرأس.

وأكد عماد متعب نجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، أن هدفيه في منتخب الجزائر ونهائى الكونفدرالية يعدان الأفضل خلال مسيرته الكروية، ويعدان الأقرب إلى قلبه فى ظل صعوبة الهدفين.

وقال متعب أن هدفه فى مباراة الجزائر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2010 يعد الأفضل، نظرا لظروف وصعوبة المباراة والحضور الجماهيرى القوى وقتها، مشيرا إلى أنه لا ينساه على الرغم من أحداث المباراة الفاصلة وضياع حلم الصعود للمونديال وقتها.

أما لقاء نهائي الكونفدرالية فقد أشار نجم الأهلى السابق إلى أن حكم مباراة الذهاب أمام سيوى سبورت الإيفوارى كان غير محايد بشكل كبير، وهو ما أدى إلى خوض الأهلى لقاء الإياب باستاد القاهرة بقائمة إجبارية، وهو ما دفع اللاعبين المتواجدين في الملعب لبذل كل طاقاتهم من أجل تحقيق الهدف، مشيرا إلى أن توقيت الهدف في اللحظات الأخيرة كان أحد الأسباب الرئيسة فى حصد البطولة.