شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحتفل بهدفه فى سوار الغينى برقصة الحرية دعما لفلسطين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، برقصة الحرية الفلسطينية، بعد هدفه في شباك سوار الغيني بكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث نجح شيكابالا في تسجيل الهدف الثاني في شباك سوار الغيني لصالح الزمالك.

وحقق فريق الزمالك فوزا عريضا على سوار الغينى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد السلام، في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واحتفل شيكابالا بهدفه في شباك سوار الغيني برقصة الحرية التي يؤديها الشعب الفلسطيني، وذلك دعمًا للقضية الفلسطينية.

بهذا الفوز يتربع الزمالك على قمة مجموعته برصيد 6 نقاط، وسجرادا فى المركز الثانى بـ3 نقاط، وأبو سليم الليبى فى المركز الثالث بـ3 نقاط، وسوار الغينى فى الترتيب الرابع بدون نقاط.

وبدا فريق الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا – عمر جابر – يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق ”شيكابالا” – سيف الجزيري – أحمد مصطفى “زيزو”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله “نيمار” وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.