شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بلوزداد: هدفنا الفوز على الأهلي.. ونسعى للتتويج بأبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد القادر شنيوني مدير إدارة الإعلام بنادي شباب بلوزداد الجزائري، إن فريقه سيصل إلى الإسكندرية مباشرة، الثلاثاء المقبل، لمواجهة الأهلي على استاد برج العرب، الجمعة المقبل، في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف شنيوني، في تصريحات تليفزيونية ، أن شباب بلوزداد يستعد بقوة لمواجهة الأهلي، بعد الخسارة القاسية أمام ميدياما الغاني، في الجولة الماضية.

وأشار إلى أن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد ستكون صعبة للغاية بين الفريقين، خاصة وأن كل منهما يرغب في الفوز، بعد النتيجة السلبية للفريقين في الجولة الماضية، مؤكدًا أن المستوى متقارب بين الـ4 فرق في المجموعة.

وأوضح أن الأهلي فريق كبير ومعروف على الصعيد الإفريقي والعربي، حيث يلعب دائمًا على اللقب، لكنه لم يقدم مردود طيب أمام يانج أفريكانز الماضية، وهو ينذر بأن الأهلي قد يكون مهددًا بعدم التأهل إذا استمر على نفس المستوى.

وواصل تصريحاته، بأن شباب بلوزداد سيحضر إلى الإسكندرية، من أجل الفوز أو التعادل على الأقل، خاصة وأن الخسارة ستهدد فرص تأهل الفريق، وتعصب من مهمته، مشددًا أن رايس مبولحي حارس شباب بلوزداد جاهز للمشاركة، وكذلك الأمر بالنسبة لعدلان قديورة.

واختتم مدير إدارة الإعلام بنادي شباب بلوزداد الجزائري، أن الأهلي فريق قوي، لكن عليه الحذر من شباب بلوزداد الذي يمتلك عناصر مميزة للغاية، ومستواه لا يستهان به، على الرغم من الخسارة المفاجئة في المباراة الماضية، حيث يرغب الفريق في الفوز بأبطال إفريقيا.