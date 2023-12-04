شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: انعدام الرفاهية وراء قلة المهاجمين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق أن عدم وجود مهاجمين محليين في كافة الأندية المصرية يرجع إلى عدم الأندية نفسها التي لا تملك رفاهية الصبر على المهاجمين الشباب ومنحهم الفرصة حتى يستطيعوا قيادة هجوم الفريق الأول لهم .

وأضاف متعب في تصريحات لجمهور التالتة المذاع على أون 2 أن هناك عيب أخر على اللاعب نفسه الذى يظهر في بداية عهده بكرة القدم ثم لا يستطيع استكمال مشواره مع الساحرة المستديرة ويختفى وهو ما يجعل مسئولي الأندية تستغنى عن المهاجم المحلى وتلجأ للمهاجم الاجنبى الذى يوفى برغبات وطموحات المسئولين والجماهير .

كما ألمح نجم الأهلى السابق أن طريقة اللعب في الوقت الحالي من بعض المدربين أدت لإلغاء مركز المهاجم بشكل كبير باللعب بالمهاجم الوهمى أو ثلاثى هجومى بدون التقيد بمهاجم صريح وهو ما أدى لقلة المعروض وعدم وجود مهاجمين للكرة المصرية بالدورى المحلى .