شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: طموح مودرن فيوتشر الوصول لأبعد نقطة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، أن فريقه كان يبحث عن الفوز فقط أمام الهلال الليبي في بطولة الكونفدرالية، مشيرا إلى أن الهدف كان واضحًا قبل السفر إلى ليبيا وهو حصد النقاط الثلاث.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "لم نلعب بشكل جيد أمام الزمالك وغابت الروح عن اللاعبين وتم توقيع عقوبات عليهم بعد الخسارة، والفريق اليوم قدم مستوى جيد أمام الهلال الليبي وظهر الفريق بمستوى جيد على ملعب من النجيل الصناعي".

وأضاف: "دخلنا مواجهة الهلال بشكل متأخر، لكن استطعنا تعديل الامور بعد تقديم أصحاب الأرض بهدف، وسجلنا التعادل عن طريق مروان محسن وتعرضنا لطرد في د70 للمدافع علي الفيل، والحكم لم يكن جيدًا وأرهقنا بقراراته، ونجحنا قبل نهاية المباراة بخطف هدف الفوز، وكان هناك اصرار كبير على حصد النقاط الثلاث رغم النقص العددي".

وواصل: "سعيد بمستوى غنام محمد لاعب وسط فيوتشر، ودائمًا أي فريق يلعب من أجل الفوز ويبذل قصارى جهده، فأن التوفيق يكون حليفه وهو ما تحقق للاعبين في نهاية اللقاء، ونحن سعداء بالانتصار وروح اللاعبين وكذلك صدارة المجموعة".

وأكمل: "ريكاردو أصر على البدء باللاعبين الجاهزين لخوض اللقاء، والمكافأت الخاصة باللقاء تخص رئيس النادي وليد دعبس، ولو كنا تعادلنا كنت سأصافح اللاعبين في ظل الأجواء الموجودة في الملعب وأيضا حكم اللقاء".

وأتم: "مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ستكون صعبة بكل تأكيد، ونحن في مجموعة قوية، لكن نادي مودرن فيوتشر لديه هدف واحد وهو الصعود، نحترم جميع الفريق ولا نخاف منها، وهدفنا الفوز في اي لقاء، وطموحنا الوصول لأبعد نقطة في الكونفدرالية، الأهم حاليا عبور دور المجموعات".