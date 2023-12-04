شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سوار الغينى: حاولنا الصمود أمام الزمالك ولم نفلح وأول 10 دقائق كانت صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عدة بن عمار المدير الفنى لفريق سوار الغينى، عن إحباطه الشديد بعد الهزيمة الثقيلة أمام الزمالك برباعية نظيفة فى إطار منافسات الجولة الثانية من الكونفدرالية.

وقال عدة بن عمار، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أشعر بالإحباط بعد الهزيمة الكبيرة من الزمالك برباعية".

وأضاف مدرب سوار الغينى: "الزمالك ناد قوى جدا، وحاولنا نجارى الزمالك ولكن أول 10 دقائق كانت صعبة علينا والزمالك فريق كبير، ولم نستطع مجاراتهم فى السرعة أو الخبرة".

وتابع: "كل اللاعبين فى الزمالك يمتلكون إمكانيات كبيرة وأنا أحب أحمد سيد زيزو، والزمالك يستحق الفوز وهو فريق بطل ولديه الخبرة لتحقيق اللقب هذا الموسم".

واختتم مدرب سوار تصريحاته قائلا: "حاولنا جاهدين الصمود وأن نخرج من المباراة بعد التعادل ولكن لم نفلح فى ذلك، ونتمنى لنا التوفيق فى المباريات المقبلة".

حقق فريق الزمالك فوزا عريضا على سوار الغينى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد السلام، في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل رباعية الزمالك، أحمد زيزو فى الدقيقة 8، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 30، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 51، وإبراهيما نداى فى الدقيقة 76.

بهذا الفوز يتربع الزمالك على قمة مجموعته برصيد 6 نقاط، وسجرادا فى المركز الثانى بـ 3 نقاط، وأبو سليم الليبى فى المركز الثالث بـ 3 نقاط، وسوار الغينى فى الترتيب الرابع بدون نقاط.