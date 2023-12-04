شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح: شباب الزمالك يستطيع تمثيل الفريق الأول وبعتذر عما حدث فى قمة 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم صلاح المدير الفنى لفريق شباب الزمالك 2003، أن الفوز اليوم على الأهلى فى قمة 2003 كان مهما لمواصلة صدارة الترتيب والابتعاد عن الأهلى بثلاث نقاط.

وقال إبراهيم صلاح فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله مباراة كبيرة اليوم والفوز كان مهم جدا لينا لأن الفريقين متساويان فى النقاط والفوز اليوم منحنا الصدارة وفارقنا عن الأهلى 3 نقاط".

وتابع نجم الزمالك السابق: "بعتذر على الموقف اللى حصل اليوم ولكن كنت خايف على النتيجة بعد احتساب ركلة جزاء الأهلى التى لا يوجد بها أى شىء، وتسجيلها وضع عليا الضغط حتى أنتهت بالفوز والثلاث نقاط".

وأضاف إبراهيم صلاح: "فريق 2003 يستطيع يلعب درجة أولى والكل أشاد بإمكانيات اللاعبين وقدراتهم وهناك من يطلب بعض اللاعبين للفريق الأول، وكما قلت أننا نمتلك 11 لاعبا يلعبوا أساسيين فى الفريق الأول للزمالك".